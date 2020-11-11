BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve istasyon koşularının ardından dar alanda top kapma çalışması yaptığı bildirildi.

Antrenmanın yapılan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.+