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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Masuaku cezalı duruma düştü! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Masuaku cezalı duruma düştü!

        UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşan Beşiktaş'ta sarı kart gören Arthur Masuaku, gelecek hafta için cezalı duruma düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 21:38 Güncelleme: 28.11.2024 - 21:38
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        Beşiktaş'ta Masuaku cezalı duruma düştü!
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        UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşan Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, cezalı duruma düştü.

        Karşılaşmanın 42. dakikasında sarı kart gören Masuaku, Avrupa Ligi'nde gelecek hafta forma giyemeyecek.

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında 12 Aralık'ta Bodo/Glimt ile karşılaşacak.

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