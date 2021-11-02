Beşiktaş'ın hücumdaki en etkili silahlarından olan Cyle Larin'in geleceği belli oluyor.

Kanadalı yıldızın menajeri Mavromaras'ın hafta sonu İstanbul'da olması beklenirken Trabzonspor maçının ardından görüşmeler başlayacak.

Larin, Kartal'dan senelik 2.5 milyon Euro talep ederken siyah-beyazlılar ise 1.6 milyon Euro olan maaşı 1.75 milyon Euro yapmayı teklif etmiş, 3 yıllık da kontrat sunmuştu.

İki taraf arasında yapılacak görüşmelerin ardından Larin'in geleceğinin netleşmesi bekleniyor.