Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyan Cyle Larin, önceki gün Kanada'yı ABD karşısında galibiyete taşımasının yanı sıra milli takım tarihinin en golcü oyuncusu olarak da adından söz ettirmişti.

Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan golcü oyuncunun menajeri ile yapılan görüşmelerde anlaşma zemini bulunmazken siyah-beyazlılar, önerdiği rakamda geri adım atma niyetinde değil.

Yönetimin 1.7 milyon Euro önerdiği yıldız oyuncunun menajeri, kapıyı 2.5 milyon Euro'dan açarken takımda benzer maaş alan isimleri örnek göstermişti. İki taraf arasında görüşmeler tıkanırken Beşiktaş yönetimi yaptığı maaş teklifinde artırıma gitmeyecek.

İki tarafın kısa süre içinde yeniden bir araya gelmesi beklenirken indirim talep edilen Larin cephesinin ne yanıt vereceği merak konusu.