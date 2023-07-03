Beşiktaş'ta kritik hafta: İmzalar bekleniyor!

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta tüm gözler yapılacak transferlere çevrildi. Siyah-beyazlılar, 9 Temmuz'daki yurt dışı kampına yeni transferleri yetiştirmeyi hedefliyor. Listedeki isimlerle bu hafta yapılacak görüşmelerin ardından imzalar gelecek. Hafta sonu İngiltere seferine çıkan sportif direktör Ceyhun Kazancı, İstanbul'a dönerken başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Şenol Güneş'le bir araya geldi. İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimlerde son durum:

Redmond: Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, İngiltere seferinde Redmond'la da bir araya geldi. İngiliz yıldız devam etmeye sıcak bakıyor ancak bu hafta doğum yapacak olan eşinin İngiltere'ye dönme ısrarı sürüyor. Kesin kararını bu hafta iletecek.

Halil Dervişoğlu: Beşiktaş yönetimi oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştı. Kulübü Brentford ile ise görüşmeler devam ediyor. Sözleşmesinde son yılına giren Halil için İngiliz ekibinden bonserviste indirim bekleniyor.

Daniel Amartey: Leicester'dan ayrılan Ganalı futbolcu ile Beşiktaş anlaşmaya yakın. İmza parası konusundaki pürüzler giderilmeye yakın. Kısa süre için İstanbul'a davet edilmesi bekleniyor.

Alexander Djiku: Ganalı stoperin kulübü Strasbourg ile sözleşmesi sona erdi ve bonservisini elinde. Siyah-beyazlılar oyuncuya teklifini yapıp beklemeye geçti. 28 yaşındaki stopere Fransa'dan Lille de talip.

Gustavo Scarpa: Nottingham Forest forması giyen 10 numara için nabız yoklanıyor. Siyah-beyazlılar, Brezilyalı oyuncu için kiralama formülünü devreye sokmak istiyor.

Daler Kuzyaev: Zenit'le sözleşmesi sona eren Rus orta saha oyuncusu ile yapılan görüşmeler olumlu ilerledi. Ancak 30 yaşındaki futbolcu, Avrupa'dan gelecek diğer teklifleri de görmek istiyor. Beşiktaş, kesin kararın bu hafta verilmesini bekliyor.

Karl Toko Ekambi: Beşiktaş, Lyon'dan ayrılacak olan Kamerunlu oyuncu için teklifini yaptı. Ekambi öneriye ilk etapta sıcak baksa da Suudi Arabistan'dan gelen yüksek maaşlı teklifler sonrası beklemeye geçildi.

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