Beşiktaş'ta kötü gidişat sürüyor

Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa deplasmanında boy gösteren Beşiktaş, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılarak kötü gidişata 'dur' diyemedi.

Karşılaşmanın 12. dakikasında Can Bozdoğan'ın attığı golle öne geçen siyah-beyazlılar, özellikle ikinci yarıda beklentiyi karşılayamadı ve tutuk bir oyun sergiledi. Kasımpaşa 82. dakikada Umut Bozok’un golüyle eşitliği yakalarken maç da 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ligde üst üste aldığı 4 mağlubiyetin ardından Kasımpaşa deplasmanında da kötü gidişatı durduramayan siyah-beyazlıların zirveyle arasındaki puan farkı da her geçen gün açılıyor.

Kasımpaşa maçı öncesinde lider Trabzonspor’un 16 puan gerisinde kalan Beşiktaş, aldığı 1 puanla farkı 15’e indirdi ancak bordo-mavili rakibinin 1 maçı eksik. Eğer Trabzonspor yarın Adana Demirspor karşısında galibiyet uzanırsa, Beşiktaş zirvenin 18 puan gerisinde kalacak.

5 HAFTADA 14 PUAN GİTTİ

Siyah-beyazlı ekip ligde son 5 haftada (4 mağlubiyet, 1 beraberlik) 14 puan kaybetti.

Kasımpaşa - Beşiktaş: 1-1

Beşiktaş - GZT Giresunspor: 0-4

Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş: 2-0

Beşiktaş - Trabzonspor: 1-2

Atakaş Hatayspor - Beşiktaş: 1-0