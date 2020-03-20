20 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tüm dünyayı olduğu gibi futbol dünyasını da olumsuz etkileyen ve liglerin ertelenmesine yol açan `koronavirüs´ salgınının takımların ekonomisini de derinden sarsacağı bir gerçek. Maç, yayın ve ürün satışlarından gelecek sıcak paradan mahrum olan takımlar, salgınla beraber ekonomik açıdan da darbe yiyecek. Futbol dünyasında oyuncuların maaşlarının erteleme boyunca ödenmemesi ve sözleşmelerinde revizyon yapılarak indirime gidilmesi gibi seçenekler çoktan tartışmaya açılmış durumda.
Beşiktaş gibi borcu fazla olan kulüpler ise bu salgından çok daha fazla etkilenecek ve salgının ekonomik zararını çok daha fazla hissedecek. Koronavirüsten önce 19 Mart'ta yardım kampanyasının startını verme kararında olan siyah-beyazlılar, salgınla beraber bunu süresiz ertelemek zorunda kalmış ve kasaya sıcak para girişinden mahrum olmuştu. İlk olarak karşılaşmaların seyircisiz oynama kararının alınmasıyla maç günü hasılatlarından da mahrum kalma tehlikesiyle karşı karşıya gelen siyah beyazlılar süresiz erteleme ile diğer kulüpler gibi bundan kurtulmuş oldu. Ancak; bu paraların kasaya sadece maç günleri gireceği düşünüldüğünde, sıcak para ihtiyacı hala giderilmiş değil ve birikmiş ödemeler bulunuyor. Koronavirüsün ekonomik boyutta ne derece sarsıcı olacağı da henüz net olmadığı için maçların oynanmaya başlamasıyla beklenen sıcak para ve düzenlenecek yardım kampanyasından elde edilecek tahmini gelirde sapmalar olması da çok büyük ihtimal. Bu da Beşiktaş'ı transferlerin de yapılacağı yaz ayında çok sıkıntılı bir duruma sokabilir.
FIFA VE UEFA'NIN YENİ KARARLARI BEKLENİYOR
Bu duruma karşı önlemler almayı düşünen Beşiktaş yönetimi ise, dünya ve Avrupa´daki gelişmeleri takip ederek bir yol haritası belirleyecek. Bunun da ilki FIFA ve UEFA'nın mali durumlarla alakalı almayı düşündüğü yeni kararları beklemek olacak. Futbolcular ile hukuki sözleşmeler yaptıklarını ve olağanüstü bir durum olmasına rağmen sözleşmelerin geçerli olduğunu söyleyen Beşiktaş yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı´ndan da salgının ekonomik boyutuyla ilgili bir çalışma yapmasını bekliyor. Siyah-beyazlılar, bu yönde atılacak adımları sonuna kadar destekleyecek.
FUTBOLCULARA EVDE EGZERSİZ VE DİYET PROGRAMI
Maçların ertelenmesiyle beraber futbolcuları eve göndererek karantina uygulamasına geçen Beşiktaş'ta, teknik ve sağlık heyeti tarafından oyuncuların ev hayatında da bir takım kurallar konulmuş durumda. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kondisyoner Stefano ve yardımcı antrenörlerine, evde uygulanmak üzere özel bir program hazırlattığı ve bunu uygulamaları için futbolculara verdiği öğrenildi. Ayrıca; sürekli evde kalmanın en büyük olumsuz etkisi olan, kilo alma konusunda da hassas olan teknik heyetin, kulüp diyetisyenine özel günlük liste hazırlattığı ve futbolcuların da buna uymasını istediği bildirildi. Futbolcuların sürekli yapılan kilo ölçümleri idmanlar başlayacağı zaman yeniden yapılacak ve hangi futbolcunun kurallara uyup uymadığı kilo kontrolleri sonrasında ortaya çıkacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!