Beşiktaş'ın Ganalı futbolcusu Kevin-Prince Boateng, teknik ekip ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kevin-Prince Boateng, bugünkü antrenman öncesi, teknik direktörümüz Sergen Yalçın, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla vedalaştı." ifadelerine yer verildi.

Ara transfer döneminde İtalya'nın Fiorentina takımından kiralık olarak kadroya dahil edilen Boateng, siyah-beyazlı forma ile Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 3 gol attı.,