DHA

Kaza,17.00 sıralarında Levent Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Sarıyer istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Akbalık'ın kullandığı otomobil yaya geçidi olmayan yerden yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Kaza nedeniyle duran otomobile arkadan gelen kamyonet ve diğer otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Yaşananları anlatan Mehmet Akbalık, "Yaya birden önüme çıktı, ben de frene bastım, doğal olarak otoyoldayız, fren tutmadı. Yayaya vurduk, hafif dokunduk. Arkadaki araç da hızlı geliyordu, o da bana vurdu. Biraz beni sürükledi, diğer araç da ona vurunca üçümüz, zincirleme kaza oldu. Burada herhangi bir yaya geçidi, ışık falan da yok, birden otoyolun ortasından yaya geçmek istiyor" şeklinde anlattı.

Kazayı gören Hasan Arpacı ise, "Biz içeride oturuyorduk, çay içiyorduk bahçede. Bir ses geldi. Kafamı çevirdim kadını gördüm, arabadan fırladı sandım. Bize soruyorlar karşıya nasıl geçeriz diye, Burada bir geçiş metro var ilerde, bir de ilerde yine ışıklar var. Mesafe bayağı fazla olduğu için, insanlar burada bir tane delik var oradan hemen karşıya geçmeye çalışıyorlar. Bu da tehlikeye sebep oluyor" şeklinde konuştu.