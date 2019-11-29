Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

Tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos, Victor Ruiz, Atiba Hutchinson ve Kartal Kayra Yılmaz'ın katılmadığı idmanın ısınma ve istasyon koşularıyla başladığı aktarıldı. Pas, 5'e 2, dar alanda oyun, kontrol pas ve taktik programın yer aldığı uygulamaların yapıldığı idmanın, yarı sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdiği bildirildi.

Sağanak altında 1,5 saate yakın süren antrenmanda, dünkü Slovan Bratislava maçında oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.