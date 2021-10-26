Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek zirve yarışına tutundu. Derbiye kadar çıktığı ligde 4 ve Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maçta sadece 1 kez kazanan siyah-beyazlılar, Galatasaray'ı geriye düşmesine rağmen devirerek buhrandan zaferle çıktı.

ZORLU PERİYOTTA İLK GALİBİYET

Kasım ayındaki milli araya kadar 6 maçlık zorlu bir periyoda giren Beşiktaş, ilk iki maçında Başakşehir ve Sporting'e mağlup olurken Galatasaray'ı yenerek bu süreçte ilk kez kazandı. Gelecek hafta Hatay'a gidecek olan siyah-beyazlılar, sonrasında ise Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. maçında Sporting'e konuk olacak. Kartal sonrasında lider Trabzonspor'u ağırlayacak.

LARIN'İN DÖNÜŞÜ

Beşiktaş'ta sözleşme uzatıp uzatmayacağı belirsizliğini koruyan Cyle Larin, 2 golle yıldızlaşırken Sporting'in ardından yine fileleri havalandırdı. Geçtiğimiz sezon ligde 19, toplamda ise 22 golle yıldızlaşan Kanadalı futbolcu, bu sezonki gol sayısını 4'e yükseltti. Larin, Beşiktaş'ta geçtiğimiz yıl 2 maçta 4'er gol atarken ilk kez duble yaptı. Bu sezon sakatlığı nedeniyle 3 maç kaçıran Larin'in yükselişi teknik heyeti de sevindirdi.

BİR DİĞER KAHRAMAN ERSİN

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu da kurtardığı penaltıyla zaferin bir başka kahramanı oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın eldivenleri teslim etmesinden bu yana müthiş bir gelişim gösteren ve Avrupa ekiplerinin radarında olan Ersin, sergilediği performansla değerine değer katmaya devam etti.

SOL KANATTA UMUT VAR!

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Umut Meraş tercihi herkesi şaşırtmıştı. Ancak milli sol bek mücadelesiyle Galatasaray derbisinde büyük alkış aldı. Umut, derbide 9 ikili mücadele kazanarak bu alanda zirvede yer alırken Larin'in attığı golde de asisti yapan isim oldu. Süper Lig'de ilk kez 11'de başlayan 25 yaşındaki futbolcu, N'Sakala ve Rıdvan'ın olduğu sol bek rekabetine güçlü bir giriş yaptı.

İÇ SAHANIN EN İYİSİ!

Beşiktaş, Antalyaspor karşısında 2-0'dan 3-2 kazandığı maçın ardından bu sezon ikinci kez geri döndü. Sarı-kırmızılılar karşısında 1-0 geri düşse de Larin'in golleriyle kazanan Kartal, evindeki yenilmezliğini de sürdürdü. Beşiktaş bu sezon Vodafone Park'taki 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 16 puan topladı. İç saha puan tablosunda siyah-beyazlılar, lider durumda bulunuyor.