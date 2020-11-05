Beşiktaş'ta kanalizasyon bakımı sırasında patlama - İSTANBUL

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Alınan bilgiye göre, Bebek Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi'nde kanalizasyon bakımı için çalışan işçilerin hiltiyle kapağı açtığı sırada gaz sıkışmasına bağlı bir patlama meydana geldi.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildiPatlamada biri ağır 2 kişi yaralanırken, ağır yaralı kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.