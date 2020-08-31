Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta forvet bekleyişi devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Atletico Madrid'in Hırvat golcüsü Nikola Kalinic için pazarlıklarını sürdürürken bonservis konusunda Atletico Madrid'in inadının kırılması bekleniyor. Geçtiğimiz sezonu Roma'da kiralık olarak geçiren Kalinic'in Atletico ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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