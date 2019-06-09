09 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kaza, saat 09.45 sıralarında Beşiktaş Levent Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkmenistan uyruklu olduğu öğrenilen kadın, kırmızı ışık yandığı esnada yolun karşısına geçmek istedi. O esnada 34 BHV 881 plakalı otomobil ile seyir halinde olan Pınar Gedik Özen (45) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan talihsiz kadın yaralandı.
VATANDAŞLAR KADININ KOLUNU SARDI, SÜRÜCÜ ELİNİ TUTTU
Acılar içinde yerde yatan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Vatandaşlar, kadının kolu sardı. Çarpan kadın sürücü ise, yaralının başından bir an olsun ayrılmadı. Kadının elini tutarak başının okşayan sürücü Özen, ona su içirdi. Acı içerisinde yerde kıvranan kadın, cep telefonuyla yakınlarını arayarak bilgi verdi.
Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını tedavi edilmesi için Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadının kolu ve kalçasında kırıldığı öğrenildi.
Yaralı kadını yerde gören Yavuz Yiğit, “Karşıdan karşıya geçeceğim esnada yerde yatan bir kadın gördüm. Trafik kazası olduğunu düşündüm. Kadın yeşil ışıkta geçmiş, sürücü de bir anda vurunca o da yere düştü. Sürücü de kadın yaralı kadın. Yaralı kadının kolunda biraz sıkıntı var, bir de kalçasını tutuyordu. Acı çekiyordu, bayağı bağırdı” dedi.
Öte yandan kaza nedeniyle cadde üzerinde meydana gelen trafik yoğunluğu, cadde ve kavşaklarda görev yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı yaya trafik polisleri tarafından giderildi. Kazayla ilgili çalışma yapan polis, tutanak tutarak inceleme başlattı. Kadına çarpan sürücü Özen ise ifadesi alınmak üzere Levent Polis Merkezi'ne götürüldü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!