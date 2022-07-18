Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi hazırlıklar devam ederken gözler Josef de Souza'nın sakatlık durumuna çevrildi. Dizinden problem yaşayan Brezilyalı orta saha oyuncusu için ameliyat riski olduğu ortaya çıktı.

Siyah-beyazlı futbolcunun dizindeki problemin durumunun çarşamba günü netlik kazanacağı belirtilirken iyileşme olmaması halinde ameliyat seçeneğinin gündeme geleceği ifade edildi.

Josef'in ameliyat olması halinde ise 2-3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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