Yarın Kasımpaşa'yla karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Brezilyalı orta saha Josef de Souza maç kadrosundan çıkarıldı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbol Takımımızın dün (2 Kasım) BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ kasık ön adalesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Josef de Souza’nın gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, iliopsoas adalesinde zorlanma (evre 1 strain) tespit edilmiştir. Kasımpaşa maçının kamp kadrosundan çıkarılan Josef de Souza’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır"