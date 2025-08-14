Habertürk
        Beşiktaş'ta Jean Onana'ya Brezilya kancası! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Jean Onana'ya Brezilya kancası!

        Beşiktaş'ın gelecek planları arasında yer almayan 25 yaşındaki Kamerunlu orta saha Jean Onana'ya, Brezilya ekiplerinden Vasco da Gama'dan kiralık teklif geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2025 - 19:07 Güncelleme: 14.08.2025 - 19:07
        • 1

          Beşiktaş'ta kadro planlaması sürerken, siyah-beyazlıların 25 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana'ya Güney Amerika'dan sürpriz bir talip çıktı.

        • 2

          Brezilya Serie A ekiplerinden Vasco da Gama, tecrübeli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

        • 3

          KİRALIK TEKLİF SUNULDU

          Çıkan haberlere göre, Vasco, Jean Onana'yı 1 yıllığına kiralamak için Beşiktaş ile temasa geçti. Transfer görüşmelerini Sportif Direktörü Admar Lopes yürütürken, Brezilya ekibinin oyuncuyu maliyetsiz olarak kadrosuna katmayı hedeflediği belirtiliyor.

        • 4

          KİRALAMA BEDELİ YOK, MAAŞI KARŞILAYACAKLAR

          Vasco yönetiminin, Beşiktaş'tan herhangi bir kiralama bedeli ödemeden, sadece Jean Onana'nın aylık maaşını karşılayarak transferi tamamlamayı planladığı ifade ediliyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği kaydedildi.

        • 5

          BEŞİKTAŞ KARAR AŞAMASINDA

          Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Jean Onana'nın kadroda düşünülüp düşünülmediği Beşiktaş teknik heyetinin vereceği karara bağlı. Eğer siyah-beyazlılar oyuncuyu gözden çıkarırsa, Vasco ile anlaşma kısa sürede resmiyet kazanabilir.

        • 6
