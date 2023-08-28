Beşiktaş'ta Jackson Muleka'ya bir talip daha!
Beşiktaş'ta Jackson Muleka'ya yeni bir talip çıktı
Giriş: 28.08.2023 - 10:26 Güncelleme: 28.08.2023 - 10:26
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Beşiktaş'ta Jackson Muleka'ya yeni bir talip çıktı.
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Yunanistan ekibi PAOK, Beşiktaş'tan Jackson Muleka'ya teklif yapmaya hazırlanıyor.
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Sports 24'te yer alan habere göre, Yunan temsilcisi, 2.5 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunacak.
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Ancak Kongolu oyuncuyu 3.3 milyon Euro transfer eden Beşiktaş'ın bu rakamın altındaki teklifleri kabul etmesi ise beklenmiyor.