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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Jackson Muleka'ya bir talip daha! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Jackson Muleka'ya bir talip daha!

        Beşiktaş'ta Jackson Muleka'ya yeni bir talip çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2023 - 10:26 Güncelleme: 28.08.2023 - 10:26
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          Beşiktaş'ta Jackson Muleka'ya yeni bir talip çıktı.

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          Yunanistan ekibi PAOK, Beşiktaş'tan Jackson Muleka'ya teklif yapmaya hazırlanıyor.

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          Sports 24'te yer alan habere göre, Yunan temsilcisi, 2.5 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunacak.

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          Ancak Kongolu oyuncuyu 3.3 milyon Euro transfer eden Beşiktaş'ın bu rakamın altındaki teklifleri kabul etmesi ise beklenmiyor.

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