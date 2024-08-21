Beşiktaş'ta Jackson Muleka kararı!
Beşiktaş'ta yolların ayrılması beklenen Jackson Muleka ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Beşiktaş'ta Jackson Muleka, transfer süreci nedeniyle Lugano maçının kadrosunda yer almayacak.
Demokratik Kongolu futbolcu, bir önceki Antalyaspor maçında da kadroya alınmamıştı.
Muleka, bir süredir Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood ile görüşmelerinde son aşamaya geldi.
Beşiktaş da bu ayrılığın gerçekleşmesi halinde yabancı kontenjanında açılacak yere Chelsea'den kiralık olarak Angelo'yu katmayı hedefliyor.