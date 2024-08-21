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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Jackson Muleka kararı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Jackson Muleka kararı!

        Beşiktaş'ta yolların ayrılması beklenen Jackson Muleka ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2024 - 14:40 Güncelleme: 21.08.2024 - 14:40
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        Beşiktaş'ta Jackson Muleka kararı!
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        Beşiktaş'ta Jackson Muleka, transfer süreci nedeniyle Lugano maçının kadrosunda yer almayacak.

        Demokratik Kongolu futbolcu, bir önceki Antalyaspor maçında da kadroya alınmamıştı.

        Muleka, bir süredir Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood ile görüşmelerinde son aşamaya geldi.

        Beşiktaş da bu ayrılığın gerçekleşmesi halinde yabancı kontenjanında açılacak yere Chelsea'den kiralık olarak Angelo'yu katmayı hedefliyor.

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