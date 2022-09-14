Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda İstanbul'a konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan idman, aktivasyon çalışmasıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman koşu ve ayak tenisi çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, İstanbulspor maçının hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.