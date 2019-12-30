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Ligin ilk 6 haftasında kötü performans sergileyen ama sonrasında toparlayarak üst sıralara çıkan siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, kalede Karius'tan vazgeçmedi. Alman kaleci, ligin ilk yarısında 16 maçta bin 440 dakika sahada kalarak en istikrarlı isim olarak dikkati çekti.
Beşiktaş'ta Caner Erkin bin 410, Gökhan Gönül bin 345, Domagoj Vida bin 333, Adem Ljajic bin 196 ve Atiba Hutchinson bin 178 dakika süre aldı.
EN AZ SÜRE ALAN OYUNCULAR
Siyah-beyazlılarda Utku Yuvakuran, Orkan Çınar ve Muhayyer Oktay, ligin ilk yarısında fazla şans bulamadı.
Sadece bir maçta sahada yer alabilen kaleci Utku, 90 dakika süre aldı. Orkan 3 maçta 47 dakika şans bulurken, Muhayer Oktay ise bir maçta 6 dakika oynayabildi.
GOLDE BURAK YILMAZ, UMUT VE ATIBA
Ligin ilk 6 sırasındaki takımlar arasında en az golü atan Beşiktaş'ta gol yollarında Burak Yılmaz, Umut Nayir ve Hutchinson ön plana çıktı.
Sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle forma giyemeyen ve aynı sebepten ötürü son haftadaki Gençlerbirliği karşılaşmasında da oynayamayan Burak, 5 gole imza attı.
Zaman zaman ilk 11'de şans bulan Umut ise 4 gollük katkı verdi.
Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Hutchinson da fileleri 4 kez havalandırarak en golcü oyuncular arasında yer aldı.
EN HIRÇIN FUTBOLCU CANER ERKİN
Siyah-beyazlı ekipte Karius'tan sonra en çok süre alan oyuncu olan Caner Erkin, 6 sarı ve bir kırmızı kartla en hırçın isim olarak dikkati çekti.
Beşiktaş'ta Ljajic 5, Jeremain Lens ve Victor Ruiz dörder, Muhammed Elneny 3 sarı ve bir kırmızı, Vida ise bir kırmızı kart gördü.
Siyah-beyazlı ekipte 14 maçta 944 dakika süre alan Abdoulay Diaby, ilk yarıyı kart görmeden tamamladı.
BEŞİKTAŞ'IN İLK YARIDAKİ İSTATİSTİKLERİ
|Futbolcu
|Maç
|İlk 11
|Süre (Dakika)
|Gol
|Sarı Kart
|Kırmızı Kart
|Loris Karius
|16
|16
|1440
|-
|1
|-
|Caner Erkin
|16
|16
|1410
|2
|6
|1
|Gökhan Gönül
|15
|15
|1345
|1
|3
|-
|Domagoj Vida
|16
|16
|1333
|3
|-
|1
|Adem Ljajić
|16
|13
|1196
|1
|5
|-
|Atiba Hutchinson
|14
|13
|1178
|4
|2
|-
|Mohammed Elneny
|11
|11
|955
|-
|3
|1
|Abdoulay Diaby
|14
|12
|944
|2
|-
|-
|Burak Yılmaz
|11
|10
|905
|5
|3
|-
|Víctor Ruíz
|9
|9
|810
|-
|4
|-
|Georges-Kevin N'Koudou
|11
|6
|683
|2
|1
|-
|Jeremain Lens
|10
|7
|580
|-
|4
|-
|Pedro Rebocho
|8
|7
|567
|-
|2
|-
|Güven Yalçın
|11
|5
|494
|2
|2
|-
|Dorukhan Toköz
|6
|6
|484
|-
|2
|-
|Enzo Roco
|5
|5
|450
|-
|1
|-
|Oğuzhan Özyakup
|11
|4
|444
|1
|1
|-
|Umut Nayir
|10
|3
|373
|4
|3
|-
|Necip Uysal
|7
|3
|303
|-
|3
|-
|Tyler Boyd
|7
|4
|287
|-
|2
|-
|Douglas Pereira dos Santos
|4
|2
|217
|-
|1
|-
|Utku Yuvakuran
|1
|1
|90
|-
|-
|-
|Orkan Çınar
|3
|-
|44
|-
|1
|-
|Muhayer Oktay
|1
|-
|6
|-
|-
|-
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