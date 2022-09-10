Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İkinci Başkanımız Engin Baltacı ile futbolcumuz Josef de Souza, yarın (10 Eylül) saat 13.30’da Vodafone Park’ta basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacaklardır.

Taraftarlarımız ile kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız"