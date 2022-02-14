Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Beşiktaş'ta ikinci yarıda iki sakatlık şoku birden yaşandı. Siyah-beyazlılarda Rıdvan Yılmaz ve Kerem Kalafat oyuna devam edemedi.

İki futbolcu da kısa aralıklarla kendini yere bırakırken değişiklik istedi. Kerem'in kasığında; Rıdvan'ın ise arka adalesinde ağrı hissettiği belirtildi.

Rıdvan Yılmaz'ın yerine Umut Meraş, Kerem'in yerine ise Mehmet Topal oyuna dahil oldu.