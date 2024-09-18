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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta hücumda 3'lü rekabet! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta hücumda 3'lü rekabet!

        Beşiktaş'ta tam olarak iyileşen Semih Kılıçsoy ile birlikte Milot Rashica ve Joao Mario'nun hücum hattında üçlü forma rekabeti başladı. Eyüpspor maçında Giovanni van Bronckhorst'un bu üç isimden yine ikisini sahaya sürmesi bekleniyor.

        Giriş: 18.09.2024 - 15:26 Güncelleme: 18.09.2024 - 15:26
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        Beşiktaş'ta hücumda 3'lü rekabet!
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        Süper Lig'deki son maçında Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta gözler Eyüpspor maçına çevrildi.

        Siyah-beyazlılarda yeni transfer Joao Mario, milli arayı sakatlıkla geçiren Semih Kılıçısoy'un yerine zorlu maçta 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı.

        Mücadeleye sağ kanatta başlayan Portekizli futbolcu, sonrasında Rashica ile yer değiştirip sağ kanada geçerken son bölüme doğru ise orta alanda yer aldı.

        Zorlu deplasmanda yaşanan puan kaybına rağmen ilk maçında beğeni toplayan Joao Mario, forma rekabetine de iddialı bir giriş yaptı.

        Siyah-beyazlılarda Semih Kılıçsoy'un tam olarak hazır olmasıyla birlikte hücum hattında da üçlü bir forma rekabeti başlamış oldu.

        Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un forvette Immobile ve arkasında Rafa Silva'yı herhangi bir sakatlık ya da ceza olmadığı sürece bozması beklenmezken Semih Kılıçsoy, Rashica ve Joao Mario diğer iki forma için rekabete girecek.

        Trabzonspor karşısında Rashica'yı solda başlatsa da ilk yarının ortalarında Kosovalı futbolcuyu sağ kanada alan Hollandalı hoca, 67. dakikada ise Rashica'yı çıkarıp Semih Kılıçsoy'u oyuna sürmüştü.

        Van Bronckhorst'un Eyüpspor karşısında bu üç isimden hangisini kulübede oturtacağı son çalışmaların ardından belli olacak.

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