HÜCUMDA ETKİLİ AMA...

Güneş'le sezonun ilk 5 gollü galibiyetini alan siyah-beyazlılarda savunmadaki hatalar da devam etmişti. Siyah-beyazlılar, bu sezon attığı 25 golle Fenerbahçe'nin ardından en fazla gol atan 2. takım olurken kalesinde ise 16 gol gördü. Kartal böylece Sivasspor ile birlikte en fazla gol yiyen 9. takım oldu. Kartal, bu sezon 12 maçın sadece 3'ünde kalesini gole kapatırken iç sahadaki 7 maçta 7 gol, deplasmandaki 5 maçta ise 9 gol yedi.