Beşiktaş'ta hedef Okereke!
Beşiktaş'ta hücum hattına takviye için çalışmalar sürerken listenin ilk sırasında David Okereke yer alıyor
- 1
Beşiktaş, hücum hattına takviye için David Okereke transferinde temaslarını sıklaştırdı.
- 2
İtalya Serie B takımlarından Cremonese ile 25 yaşındaki Nijeryalı golcü için pazarlıklar devam ediyor.
- 3
Siyah-beyazlıların, Okereke ile yıllık 1,5 milyon euro maaşta anlaştığı öğrenilirken kulübü ile bonservis görüşmeleri devam ediyor.
-
- 4
İtalyan ekibinin kapıyı 6 milyon Euro'dan açtığı bildirilirken Beşiktaş'ın 4 milyon Euro'luk ilk teklifi kabul görmedi.