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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta hedef Okereke! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta hedef Okereke!

        Beşiktaş'ta hücum hattına takviye için çalışmalar sürerken listenin ilk sırasında David Okereke yer alıyor

        Habertürk
        Giriş: 19.07.2023 - 17:45
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          Beşiktaş, hücum hattına takviye için David Okereke transferinde temaslarını sıklaştırdı.

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          İtalya Serie B takımlarından Cremonese ile 25 yaşındaki Nijeryalı golcü için pazarlıklar devam ediyor.

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          Siyah-beyazlıların, Okereke ile yıllık 1,5 milyon euro maaşta anlaştığı öğrenilirken kulübü ile bonservis görüşmeleri devam ediyor.

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          İtalyan ekibinin kapıyı 6 milyon Euro'dan açtığı bildirilirken Beşiktaş'ın 4 milyon Euro'luk ilk teklifi kabul görmedi.

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