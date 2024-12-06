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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta hedef Fenerbahçe derbisi galibiyeti! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta hedef Fenerbahçe derbisi galibiyeti!

        Trendyol Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Son 5 maçta 2 puan toplayabilen siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek kara bulutları dağıtmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 09:58 Güncelleme: 06.12.2024 - 09:58
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        • 1

          Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

        • 2

          Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de çıktığı 13 maçta hanesine yazdırdığı 22 puanla haftaya 5. sırada girdi. Lider Galatasaray'ın 13, ikinci Fenerbahçe'nin de 10 puan gerisinde bulunan ve şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş, idari ve sportif açıdan yaşadığı zorlu süreçte derbiyi kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

        • 3

          PAULISTA FORMA GİYEMEYECEK

          Beşiktaş'ta Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Maccabi Tel Aviv ile oynanan maçta sakatlanan 34 yaşındaki stoper, ameliyat edilmişti.

        • 4

          Siyah-beyazlılarda sakatlıklarını atlatan Felix Uduokhai ile Ernest Muçi'nin durumu ise belirsizliğini koruyor. İki futbolcunun Fenerbahçe derbisinde forma giyip giyemeyecekleri netlik kazanmadı.

        • 5

          5 FUTBOLCU SINIRDA

          Beşiktaş'ta 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 3'er kez sarı kartla cezalandırılan Moatasem Al Musrati, Ciro Immobile, Mert Günok, Jonas Svensson ve Ersin Destanoğlu, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 16. haftadaki Adana Demirspor müsabakasında görev yapamayacak.

        • 6

          SAHASINDA F.BAHÇE'Yİ 4 MAÇTIR YENEMİYOR

          Beşiktaş, iç sahada Fenerbahçe'ye karşı çıktığı son 4 derbiyi kazanamadı. Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonundan bu yana Dolmabahçe'de oynadığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini ise 2019-2020 sezonunda 2-0'lık skorla aldı.

        • 7

          TOPRAKTEPE'NİN 2. DERBİSİ

          Beşiktaş, teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde ikinci derbisine çıkacak. Siyah-beyazlı ekip, Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrılmasının ardından olağanüstü kongreye kadar takımın başında olacağı açıklanan Topraktepe ile geçen sezon da Fenerbahçe derbisinde mücadele etmişti.

        • 8

          Süper Lig'in 34. haftasında oynanan karşılaşmada Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olmuştu. Siyah-beyazlılar, geride kalan sezon da iki dönem takımın başında bulunan Serdar Topraktepe yönetiminde tüm kulvarlarda 14. maçına çıkacak.

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