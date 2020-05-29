Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, 12 Haziran'da başlayacak Süper Lig'in hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda kuvvet ve kondisyon çalışması yapıldığı ifade edildi.

Pas çalışmasıyla başlayan antrenmanın istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak kondisyon hareketleriyle sona erdiği kaydedildi.

Beşiktaş, hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.