Beşiktaş'ta sezon başında yardımcı antrenörlüğe getirilen Guti Hernandez ile yollar ayrıldı. Kartal'ın eski oyuncusu olan İspanyol çalıştırıcı, Şenol Güneş sonrası teknik direktörlük için adı geçen isimlerin başında geliyordu. Ancak siyah-beyazlıların Abdullah Avcı ile prensip anlaşmasına varmasının ardından Guti de İstanbul'dan ayrılık hazırlıklarına başladı. Guti, Instagram hesabından spor hocasına veda ederken bu sözler Beşiktaş'a da veda olarak yorumlandı.