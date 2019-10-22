22 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beşiktaş´ta UEFA Avrupa Ligi´nde Perşembe günü oynanacak kritik Braga mücadelesi öncesinde takımın gol sorununun devam etmesinin yanında sakat futbolcuların sayısının her hafta artması da sıkıntıların büyümesine neden oluyor. Aytemiz Alanyaspor maçında Dorukhan, N'Koudou, Oğuzhan ve Gökhan Gönül; antrenmanda ise Victor Ruiz'den yoksun kalan siyah-beyazlılarda, son olarak Ankaragücü maçında Douglas, Burak Yılmaz ve Diaby sakatlanan futbolcular arasına katıldı. Ağrıları artan Atiba'nın da Galatasaray maçı düşünülerek Braga karşısında dinlendirilme ihtimali bulunuyor.
BAŞKAN ÇEBİ VE YÖNETİCİLER AVCI'DAN BİLGİ ALACAK
DHA'nın haberine göre 8 futbolcunun sakatlığının bulunması ve bu sakatlıkların genelde adale, bağ ve kasık sakatlıkları olması, akıllara Slaven Bilic dönemini getirmeye başladı. Beşiktaş, Bilic döneminde de neredeyse her hafta bir kaç futbolcunun benzer sakatlıklar yaşamasıyla gündeme geliyordu ve o dönemde de siyah-beyazlı ekipte sakatlık yaşamayan oyuncu çok azdı. O dönem sürekli tartışılan antrenman programı, Abdullah Avcı döneminde de gündeme gelmeye başladı. Bugün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek Abdullah Avcı ve futbolcularla tanışan yeni başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerinin takımın genel durumunun yanında, sürekli hale gelen sakatlıklarla ilgili de bilgi alacağı öğrenildi.
NECİP UYSAL´DA MEVKİ BELİRSİZLİĞİ
Teknik direktör Abdullah Avcı ise eksik futbolcuların yokluğunda yine zorunlu değişikliklerle bir kadro oluşturmaya çalışırken kadroyu oluşturduktan sonra da yedek kulübesini altyapı oyuncularıyla takviye edecek. Takımın jokeri konumunda olan Necip'in bu kadar çok futbolcunun eksik olduğu ortamda 3 bölgeye birden aday konumda olması da dikkat çekiyor.
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