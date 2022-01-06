Beşiktaş'ta gündem Emirhan İlkhan!

Süper Lig'de geçen sezon mutlu sona ulaşan, Ziraat Türkiye Kupası'nı havaya kaldıran Beşiktaş, Süper Kupa Finali'nde Antalyaspor'la karşılaştı. Katar'da normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 biten maçta Antalyaspor'u penaltılarla mağlup eden siyah-beyazlı takım 3. kupasını aldı.

Beşiktaş'ın öz kaynak düzeninden yetişen oyuncusu Emirhan İlkhan ise Süper Kupa'da 80'de Kenan Karaman'ın yerine oyuna girdi. Kariyerinde ilk profesyonel maçına Katar'da çıkan Emirhan performansıyla da dikkat çekti.

Opta'nın verilerine göre Emirhan İlkhan 40 dakika forma giydiği maçın en fazla adam eksilten oyuncusu olurken sosyal medyada da gündem oldu.

"HOCAM KANAT OYNAYACAKSIN DEYİNCE ŞOK OLDUM!"

Maçın ardından konuşan Emirhan, orta sahada görev almasına karşın kanatta görev aldığını belirterek şunları söyledi:

"Çok heyecanlı anlardı. Hoca beni yanına çağırdı, kanatta oynayacağımı söyledi. Şok oldum. Kenar mı? dedim hocama. O anda 'mecbur' dedi bana. Girdim oyuna. Elimden gelen her şeyi yaptım." Penaltılarda kupanın kazanıldığı anın kendisi için unutulmaz olduğunu söyleyen Emirhan, "Kupanın geldiği an mükemmel bir andı. Ben koşuyorum, Atiba formamdan çekiyor. Adam kaç yaşına geldi hala koşuyor. Kaptan devam ediyor, etsin. İnanılmaz bir karakter. Mükemmel karakter tüm takım. Tüm takım da gelip beni tebrik etti. Hepsine teşekkür ediyorum."