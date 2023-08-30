Beşiktaş'ta Greenwood sesleri
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Beşiktaş'ın Mason Greenwood transferini bitirmek için resmi teklif yapacağı belirtildi.
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Greenwood'un futboldan uzak kaldığı 6 aylık süreden sonra Manchester United'da bir daha futbol oynayamayacağı kesinleşmişti. Kendisine yeni kulüp arayan İngiliz hücum oyuncusunun aradığı oynama fırsatını Beşiktaş'ın vereceği ifade edildi.
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Beşiktaş'ın Greenwood'a 6 aylık kiralık kontrat ile bir şans vereceği belirtilirken göstereceği performansa bağlı olarak sözleşmesinin uzatılabileceği belirtildi.
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Greenwood A Takım seviyesinde Manchester United formasını 129 maçta terletti. 35 gol atıp 12 asist yaparak 47 gole etki etti.
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GREENWOOD NEDEN FUTBOLDAN UZAK KALDI?
21 yaşındaki İngiliz oyuncu, geçen yıl kendisine yöneltilen şiddet ve tecavüz suçlamaları nedeniyle 6 aylık soruşturmaya tabi tutulmuş ve futboldan uzak kalmıştı.
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Geçtiğimiz Şubat ayında hakkındaki iddialar resmi olarak düşmesine rağmen İngiliz kamuoyu tarafından yanlış davranışlar sergilediği gerekçesiyle ülkede istenmeyen adam ilan edilmişti.
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Manchester United kulübü, geçtiğimiz günlerde genç oyuncunun takımda tutulmayacağını açıklamıştı.
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