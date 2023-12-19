Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        Section Name

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta gözler Tayyip Talha'da - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta gözler Tayyip Talha'da

        Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç takımla çalışmalarını sürdürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 10:09 Güncelleme: 19.12.2023 - 10:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ta gözler Tayyip Talha'da
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bu sezon özellikle stoper bölgesinde büyük sıkıntı çeken Beşiktaş'ta dört gözle beklenen transferlerin yanı sıra beklenen bir diğer isim de Tayyip Talha Sanuç...

        Geçen sezon 2 Nisan'da Kadıköy'de oynanan derbi maçta diz çapraz bağları kopan 24 yaşındaki futbolcu, takımla çalışmalarını sürdürüyor.

        9 ay sahalardan uzak kalan başarılı stoper, eksiklerini hızla kapatırken ikinci yarıya kadar tam hazır hale gelmesi bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        Kızıldeniz'deki sevkiyatları durdurdu
        Kızıldeniz'deki sevkiyatları durdurdu
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        "Hedefimiz ikinci kupayı getirmek"
        "Hedefimiz ikinci kupayı getirmek"
        İzlanda'da haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı
        İzlanda'da haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı
        Gazze'de 73 günün bilançosu!
        Gazze'de 73 günün bilançosu!
        Lokanta ve kafelere fiyat listesi zorunluluğu
        Lokanta ve kafelere fiyat listesi zorunluluğu
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        Zamları enflasyonu katladı
        Zamları enflasyonu katladı
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        Bakan Uraloğlu: İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek
        Bakan Uraloğlu: İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Şampiyon Eczacıbaşı kupayla döndü!
        Şampiyon Eczacıbaşı kupayla döndü!
        Galatasaray'ın rakibini tanıyalım
        Galatasaray'ın rakibini tanıyalım
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti
        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        Adli Tıp Kurumu raporu iddianamede!
        Adli Tıp Kurumu raporu iddianamede!
        Boey'in yükselişi!
        Boey'in yükselişi!
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        Habertürk Anasayfa