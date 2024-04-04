Beşiktaş'ta gözler Semih Kılıçsoy'da!
Beşiktaş formayla ortaya koyduğu başarılı performansla A Milli Takım'a yükselen Semih Kılıçsoy, maçlar öncesinde şok bir şekilde Ümit Milli Takım'a gönderilmişti. Süper Lig'de oynanacak Başakşehir maçında gözler genç yıldızda olacak...
Semih Kılıçsoy, Ümit Milli formayla da çıktığı 2 maçta attığı 2 golle Ay-Yıldızlılar'ın kahramanı olmuştu. Başarılı futbolcu, bu akşamki Başakşehir mücadelesinde de ilk 11'de başlayacak.
Genç yetenek, gollerine devam edip, ligde 3 maçtır kaybeden takımına galibiyet getirmek için çaba gösterecek. A Milli formayla EURO 24'ü hedefleyen Semih, gollerine devam etmeyi planlıyor.
Semih Kılıçsoy bu sezon ligde 17 maçta 9 kez fileleri havalandırdı.