Tecrübeli eldiven, geçen sezon Giresunspor ile oynanan maçta sakatlanmış ve 21 Kasım 2021 tarihinden bu yana da hiçbir maçta forma giymemişti. Mert Günok'un, Fenerbahçe derbisinde 11'de olması bekleniyor.

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