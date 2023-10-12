Beşiktaş'ta gözler Ghezzal ve Ox'ta!
Beşiktaş'ta, Rachid Ghezzal milli maçlar için verilen arayı iyi değerlendiriyor. Uzun bir aradan sonra formasına kavuşan Cezayirli oyuncu, özel antrenör eşliğinde çalışarak eski formuna ulaşmayı hedefliyor.
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Beşiktaşlı Rachid Ghezzal, milli arayı fırsata çevirmeye çalışıyor. Uzun süren sakatlığını atlatan Cezayirli futbolcu, formasına kavuştu.
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Son maçlarda asist ve gol katkısı vermeye başlayan Ghezzal, özel antrenör eşliğinde fazladan çalışmalar yapıyor. Deneyimli futbolcu, bu şeklide eski formuna ulaşmak istiyor.
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Teknik Direktör Burak Yılmaz da, Ghezzal’a çok güveniyor. Genç çalıştırıcı, son oynanan İstanbulspor maçında Cezayirli yıldızı 90 dakika oyunda tutmuştu.
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Milli maçlar dolayısıyla verilen arada Alex Oxlade-Chamberlain’in de forma girmesi bekleniyor. İngiliz orta saha oyuncusu, bu süreçte fiziksel eksiklerini gidermeyi hedefliyor.
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Burak Yılmaz, İstanbulspor maçında Oxlade-Chamberlain’i 90 dakika oyunda tutarak "sen bu takımın as futbolcususun" mesajını vermişti. (TRT Spor)
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