Beşiktaş'ta gözler Colley ve Aboubakar'da

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Omar Colley'in kaptanlığını yaptığı puansız Gambiya, C Grubu'nda son sırada bulunuyor. Vincent Aboubakar'ın ülkesi Kamerun ise 1 puanla 3. basamakta yer alıyor.

Gambiya maçı kazanırsa gruptan çıkacak. Kamerun'a beraberlik de yetecek. Skora göre Colley veya Aboubakar kupaya veda ederek İstanbul'a dönüş yapacak. Öte yandan Aboubakar'ın yaşadığı sakatlık nedeniyle oynaması zor görünüyor.