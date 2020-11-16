Takımda art arda çıkan koronavirüs vakaları ile sarsılan Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından bugün saat 16.00'da Başakşehir hazırlıklarına yeniden başlayacak. Siyah-beyazlılar, idman öncesi tekrar Kovid-19 testine girecek.

Biri kadro dışı, 8 oyuncuda çıkan virüs özellikle savunma hattını çökertirken gözler bugünkü testten alınacak sonuçlara çevrildi. 9 Kasım'da yapılan testlerde pozitif çıkan N'Sakala, Rosier ve Necip Uysal'ın bugünkü testlerde negatif çıkması Başakşehir maçı öncesi büyük önem taşıyor. 3 isim bu testlerden negatif sonuç alması halinde ikinci testlerde de negatif sonuç bekleyecek. Böyle bir durumda 3 isim de Başakşehir maçının kadrosuna alınabilecek.