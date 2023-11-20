Beşiktaş'ta Gökhan İnler siftah yaptı

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Beşiktaş'ın, transfer döneminin sonunda kadrosuna dahil ettiği ve gelecek yıl sportif direktörlük projesiyle yola çıktığı Gökhan İnler, bu sezon ilk kez bir maçta takımının formasını giydi.

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki genç yeteneği Yakup Arda Kılıç, 11'de sahaya çıktı. 30. dakikada girdiği ikili mücadele sonrası dizinde ağrı hisseden kanat oyuncusu, maça devam etmek istese de 3 dakika sonra kenara geldi. Yakup Arda, oyundan çıkarken, gözyaşlarına hakim olamadı.

39 yaşındaki oyuncu, 33. dakikada Yakup Arda'nın yerine oyuna dahil oldu.