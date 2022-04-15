Beşiktaş'ta Giresunspor mesaisi

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışması yaptığı bildirildi.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra uçakla Giresun'a gidecek.