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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Ghezzal ve Colley oynayamayacak - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Ghezzal ve Colley oynayamayacak

        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, yarın Pendikspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılarda Ghezzal ve Colley bu maçta forma giyemeyecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 11:06
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        Ghezzal ve Colley yok
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        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, yarın Pendikspor'u konuk edecek.

        Beşiktaş Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

        Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ile Omar Colley, Pendikspor karşısında forma giyemeyecek.

        Sakatlığını atlatan ve teknik direktör Şenol Güneş tarafından koşulara başlayacağı açıklanan Ghezzal, oğlu ile kayınvalidesinin trafik kazası geçirmesi nedeniyle Fransa'ya gitmişti.

        Colley ise omzundaki sakatlık gerekçesiyle sahada olamayacak.

        Yeni transferlerden Alex Oxlade-Chamberlain, hazır olmadığı gerekçesiyle görev yapamayacak. Milot Rashica'nın da Şenol Güneş'in tercih etmesi halinde kadroda yer alması bekleniyor.

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