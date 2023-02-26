Beşiktaş'ta Ghezzal şoku!

DHA

Siyah-beyazlı ekibin Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, 11 maç aranın ardından ilk 11´de görev alacaktı ancak son anda yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

Son olarak ligin 10´uncu haftasında iç sahada Trabzonspor maçında ilk 11´de oynayan ve ilk yarıda yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Ghezzal, 10 maç formasından uzak kalmıştı. Cezayirli kanat, son olarak deplasmanda oynanan Sivasspor maçında ise uzatma anlarında oyuna dahil olmuştu.

Antalyaspor maçı öncesinde 11´de olacağı açıklanan ve ısınma hareketleri için sahaya gelen Cezayirli kanat oyuncusu, takımla birlikte soyunma odasına gitti. Maçın başlamasına kısa bir süre kala Dele Alli, ısınma hareketleri için yeşil zemine geri geldi. Adale sakatlığı yaşayan Ghezzal, maç kadrosundan çıkartılırken, Dele Alli mücadeleye 11´de başladı.

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