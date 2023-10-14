Beşiktaş'ta Gedson Fernandes çalışmalara başladı

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Beşiktaş, Süper Lig´in 9´uncu haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri´nde teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda yapılan taktik çalışmasının ardından koşu çalışmalarıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatan Gedson Fernandes, saha antrenmanlarına başladı. Öte yandan bugün yapılan antrenmanı Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ da takip etti.

Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından pazartesi günü saat 11.00´de yapacağı antrenmanla devam edecek.