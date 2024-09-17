Beşiktaş'ta Gedson Fernandes bu sezon çok farklı! - Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes bu sezon çok farklı! - Beşiktaş Haberleri

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Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes, yeni sezona etkili bir giriş yaptı. 25 yaşındaki oyuncu, siyah beyazlıların ligdeki başarısında önemli rol oynadı.

Beşiktaş teknik direktörü Van Bronckhorst'un önceki yılların aksine Gedson Fernandes'i daha ofansif bir pozisyonda oynatması kısa sürede meyvelerini verdi. Başarılı orta saha, tüm kulvarlarda forma giydiği 7 maçta 5 defa tabelayı değiştirdi.

25 yaşındaki futbolcu, Trenyol Süper Lig'de Net Global Sivasspor ve Trabzonspor maçlarında birer kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli isim, Avrupa Ligi'nde ise Lugano ile oynanan iki maçta 3 gol kaydetti. Gedson Fernandes böylece daha şimdiden en skorer sezonuna ulaştı. Portekizli oyuncu önceki sezonların hiçbirinde 3'ten fazla gol atamamıştı.

Deneyimli orta saha, Beşiktaş'ta geçen sene 45 maçta 3 gol, iki sezon önce de 36 maçta yine 3 gol üretti. Bu arada Gedson Fernandes önceki yıllarda olduğu gibi takım savunmasına katkı vermeyi de ihmal etmiyor. Süper Lig'de 4 maçta 14 kez top çalan başarılı futbolcu, yüzde 91 isabetli pas oranıyla da fark yarattı.