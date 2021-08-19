BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İstasyon ve 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği öğrenildi.

Antrenmana, özel izinli Kartal Kayra Yılmaz ile Tyler Boyd katılmadı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.