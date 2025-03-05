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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Gaziantep FK hazırlıkları sürüyor! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Gaziantep FK hazırlıkları sürüyor!

        Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 12:59 Güncelleme: 05.03.2025 - 12:59
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        Beşiktaş'ta Gaziantep FK hazırlıkları sürüyor!
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        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK ile 10 Mart Pazartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

        Ligde oynanan Bellona Kayserispor karşılaşmasında kas sakatlığı yaşayan Rafa Silva ve Keny Arroyo, idmana katılmadı. Oyuncuların, Gaziantep FK karşısında forma giyebilecekleri öğrenildi.

        Norveçli teknik adamdan izin alan Gedson Fernandes de idmanda yer almadı.

        Antrenmanın başında saha kenarına gelerek basın mensuplarına selam veren teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, "Bir dahaki maça kadar çok zamanımız var. Hazırlık yapıyoruz. Zaman olduğu için bugün görüntü almanıza izin verdik. Bugün taktiksel çalışma yok, çekebilirsiniz. Geldiğiniz için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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