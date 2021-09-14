Beşiktaş'ta futbol takımının şort ve konç sponsoru Sompo Sigorta oldu

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'taki imza törenine kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ile Sompo Sigorta Üst Yöneticisi Recai Dalaş katıldı.
Çebi, tören sonrası yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin fiziksel ve zihinsel olarak spor aracılığıyla gelişiminde ülkemizin lokomotif kurumu Beşiktaş Kulübü Başkanı olarak spora yatırım yapan markalara teşekkür ediyorum. Gelişen ve büyüyen spor dünyasında sponsorluğun önemini bilen Türkiye'nin ilk spor kulübü olan Beşiktaş'ın Sompo Sigorta ile beş yıl önce basketbolda başlayan iş birliğini bugün futbola da taşıyoruz. 2021-2022 sezonunu kapsayacak anlaşmamızla futbol A takımımız, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Sompo Sigorta logolu şortlarımız ve konçlarımızla sahalarda olacak. Sompo Sigorta ile iş birliğimizin ülkemizin futbolda uluslararası alanda ihtiyacı olan puanları toplamayı, yine şampiyon olmayı, kupalar kazanmayı hedeflediğimiz yeni sezonda bize katkı sağlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Sompo Sigorta Üst Yöneticisi Recai Dalaş ise "Beşiktaş Kulübünün kıymetini bilen Sompo Sigorta ailesine bir kez daha teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en büyük spor kulüplerinden Beşiktaş ile olan sponsorluk bağımız, bu anlaşmayla birlikte beşinci yılına girdi. Geçmiş yıllarda Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın isim sponsoru olmuştuk. Bir yıl aradan sonra şimdi de Beşiktaş ile yeşil sahalarda yerimizi alıyoruz. Sompo Sigorta olarak Beşiktaş gibi her zaman başarılarıyla adından söz ettiren köklü ve güçlü bir takıma sponsor olduğumuz için oldukça gururluyuz." ifadelerini kullandı.
Ayrıca başkan Çebi, Recai Dalaş'a isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması hediye etti.
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