Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi! Siyah-beyazlı yönetici Erdal Torunoğulları'nın Loris Karius'la ilgili yaptığı açıklamanın ardından Alman file bekçisiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. NTV'de yer alan haberde 1,6 milyon Euro'luk alacağı nedeniyle FIFA'ya başvuran Karius'un, siyah-beyazlılarla yollarını ayırdığı öne sürüldü. Beşiktaş'a ise Karius'un sözleşmesinin feshine dair bir bilgi ulaşmadığı öğrenildi.

ERDAL TORUNOĞULLARI NE DEMİŞTİ?

Konuya dair dün bir açıklama yapan Torunoğulları, "Karius bize sıkıntı yarattı. Alacakları ve sözleşmesini feshetmek için FIFA'ya gitti. Hak etmediği alacaklarını da istedi. Oynamadığı ayların parasını istiyor. Gitmek istiyor, kendi bileceği iş. Haksız bir ödeme yapmak istemiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.