        Galatasaray
        GS
        9
        Trabzonspor
        TS
        9
        Göztepe
        GÖZ
        7
        Tümosan Konyaspor
        KON
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Fenerbahçe
        FB
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        ikas Eyüpspor
        EYP
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Beşiktaş'ta Felix Uduokhai kırmızı kart gördü! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Felix Uduokhai kırmızı kart gördü!

        UEFA Konferans Ligi play-off turunda Beşiktaş'ın Lausanne'ı ağırladığı maçta Alman stoper Felix Uduokhai, 46. dakika direkt kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2025 - 21:20 Güncelleme: 28.08.2025 - 21:20
        Beşiktaş-Lausanne maçında kırmızı kart!
        UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş sahasında İsviçre ekibi Lausanne ile karşı karşıya geldi.

        Mücadelenin 46. dakikasında siyah-beyazlılarda 27 yaşındaki Alman stoper Felix Uduokhai rakibine yaptığı sert faul sonrası direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

