27 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sezon başından bu yana yaşanan sakatlıklar ve cezalı oyuncular nedeniyle ideal 11’ini bir türlü sahaya süremeyen Beşiktaş’ta bu durum Galatasaray karşısında da devam etti. Teknik Direktör Abdullah Avcı, sakatlığı bulunan oyuncuların yokluğunda her maçta farklı 11 denerken kadro istikrarını da bir türlü yakalayamadı. Galatasaray maçıyla birlikte Süper Lig’deki 9. mücadelesine çıkan siyah-beyazlılarda bu maçlar birlikte tam 24 farklı oyuncu ilk 11’de sahaya çıktı. Siyah-beyazlıların kadrosunda yer alan isimlerden yalnızca 6’sı ligde ilk 11’de forma giymedi.
Geride kalan 8 lig maçında 21 farklı futbolcuyu ilk 11’de sahaya süren Abdullah Avcı, Galatasaray karşısında da 3 ismi bu sezon ilk kez 11’de oynattı. Savunmada forma giyen Enzo Roco ve Pedro Rebocho’nun yanı sıra Burak Yılmaz’ın yokluğunda şans bulan Umut Nayir, bu sezon ligde ilk kez ilk 11’de oynadı. Beşiktaş formasıyla bu sezon ilk 11’de sahaya çıkan isimlerden ikisi de takımdan ayrıldı. İlk 2 haftada ilk 11’de oynayan Gary Medel, İtalya’nın Bologna kulübüne transfer olurken, ligin ilk maçında Sivas deplasmanında sahaya çıkan Ricardo Quaresma da bir başka Süper Lig ekibi Kasımpaşa’ya transfer oldu.
Beşiktaş’ta bu sezon kadroda yer alan isimlerden yalnızca 6’sı ligdeki maçlarda ilk 11’de sahaya çıkmazken bu futbolcuların 4’ünün altyapıdan gelen isimler olması da dikkat çekti. Kadroda yer alan oyunculardan Orkan Çınar ve Muhayer Oktay bu sezon ilk 11’de şans bulamazken, bu oyuncuların yanı sıra altyapıdan A takıma yükselen yedek kaleci Ersin Destanoğlu, Erdoğan Kaya, Kartal Kayra Yılmaz ve Erdem Seçgin, ilk 11’de şans bulamayan isimler oldu.
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